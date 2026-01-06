БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж

Биляна Бонева
България ще бъде представлявана от премиера в оставка Росен Желязков

Снимка: БТА
Дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна отново се активизират. В Елисейския дворец в Париж днес ще се проведе среща на "Коалицията на желаещите".

В нея ще участват представители на 35 държави, европейски институции, НАТО, както и украинският президент Володимир Зеленски. България ще бъде представлявана от премиера в оставка Росен Желязков. От американска страна ще участват специалният пратеник Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнер.

Коалицията ще търси механизми, които да гарнитрат сигурността на Украйна при прекратяване на огъня. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Париж ще бъде изготвен документ, който ще служи като основа за бъдещите преговори. Очаква се на форума, Турция да настоява за по-голяма сигурност и в Черно море.

#среща на "Коалиция на желаещите" #"Коалиция на желаещите" #Среща за мир в Украйна #войната в Украйна

