ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Предупреждение за силен вятър и във вторник

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
вятърът усилва четвъртък места вали сняг
Облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина, където ще бъде и мъгливо, ще има превалявания от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е временно силен от юг-югозапад;

Температурите ще бъдат в широки граници, минималните - от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°, а максималните - между 2° и 19°, в София - около 15°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 9°, а максималните – от 15° до 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони ще е почти тихо и там температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, на места значителни, а в Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици. Със застудяването до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг.

През нощта срещу петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.

В събота още от сутринта от запад на изток облачността ще се увеличава, а преди обяд на места в Западна България ще завали, предимно сняг. Вятърът ще е югозападен и ще се усили, особено в Източна България. Дневните температури слабо ще се повишат. През нощта срещу неделя и в неделя вятърът ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България – от североизток и бързо ще нахлува студен въздух, а дъждът навсякъде ще премине в сняг.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

