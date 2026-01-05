Проблеми със здравната система блокираха отпускането на лекарства в първия работен ден за годината

Сигнали от пациенти за проблеми при получаването на лекарства по здравна каса през днешния ден. Оказа се, че в първия работен ден на Новата година системата се претовари и от сутринта започна да блокира. Аптеките временно не можеха да отпускат някои лекарства. Проблемът беше в цялата страна, основно в сутрешните и следобедните часове.

Според председателя на фармацефтичната колегия в Югозападна България затруднения при вземането на лекарства по здравна каса са възможни и в следващите дни.