БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Запази

Тръмп предлага да превърне Донбас в специална икономическа зона: "Искам да предотвратя смъртта на 25 хиляди души всеки месец"

Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки по електропреносна мрежа. Загинаха най-малко трима души, ранените са около 40. Руското нападение става на фона на интензивна дипломация за прекратяване на войната. В Германия пристигат специалният пратеник Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер, за да разговарят с украинския лидер Володимир Зеленски.

Вашингтон се надява на предколеден пробив в преговорите. Но засега няма реални сигнали, че Москва и Киев са готови да отстъпят от позициите си.

В Южна Украйна тази нощ войната напомни за себе си по зловещ начин. Русия е изстреляла над 460 дрона и 30 ракети. Москва потвърди, че е атакувала Украйна и с хиперзвукови ракети "Кинжал". Сред мишените бяха Одеска, Николаевска и Херсонска област.

Под руските удари попадна и одеското пристанище. При атаката с дронове са нанесени щети на три турски кораба.

Генералният директор на Международната атомна агенция Рафаел Гроси съобщи, че заради военни действия, Запорожката атомна електроцентрала временно е останала без външно електрозахранване. Аварията вече е отстранена. Централата се намира близо до фронта, тя не работи, но се нуждае от постоянна електроенергия, за да поддържа охлаждането на реакторите.

Зеленски отново призова Украйна да получи оръжия с голям обсег и да се окаже по-голям натиск върху Русия. Преди дни Киев връчи на Вашингтон преработена версия на мирния план, но какво предлагат украинците и дали са готови на отстъпки - не е ясно. Съдбата на Източна Украйна остава един от най-трудните въпроси в преговорите. САЩ предложиха Донбас да бъде превърнат в "специална икономическа зона".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ситуацията е много сложна, но според много хора такава зона ще проработи. Много хора искат да я видят да работи. Искам да предотвратя смъртта на 25 хиляди души всеки месец."

Украинският президент обаче реагира скептично на това предложение.

Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на канцеларията на украинския президент: "Напълно сме съгласни с господин Тръмп, че войната трябва да свърши. Но какво трябва да се направи, когато има агресор, който не иска тази война да спре."

Не е ясно с какво предложение се връщат американските пратеници в Европа. Все още не е потвърден и форматът, в който ще разговарят със Зеленски в Берлин. Според някои съобщения на срещата вероятно ще присъстват също германският канцлер, френският президент и британският премиер.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #без ток

Последвайте ни

ТОП 24

България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
1
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
2
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
3
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението
4
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от...
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
5
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш...
НА ЖИВО: Вторият старт за сезона в алпйския сноуборд
6
НА ЖИВО: Вторият старт за сезона в алпйския сноуборд

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Русия

Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса
Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния й трафик
Чете се за: 01:35 мин.
Дело за замразените руски активи: Централната банка на Русия съди "Юроклиър" Дело за замразените руски активи: Централната банка на Русия съди "Юроклиър"
Чете се за: 00:55 мин.
Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия Белият дом: Тръмп е изключително разочарован от Украйна и Русия
Чете се за: 01:47 мин.
Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия
Чете се за: 04:40 мин.
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Опашки пред БНБ за купуването на стартовите пакети с български евромонети Опашки пред БНБ за купуването на стартовите пакети с български евромонети
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Чехия няма да гарантира заем за Украйна, заяви Андрей Бабиш
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос”...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Надежда Йорданова, ПП-ДБ: Правителство с наше участие в този...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ