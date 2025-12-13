Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен механизъм, за да не се налага да излизаме всяка година на протести

Искаме ясен механизъм за формирането на заплати, за да не се налага да излизаме всяка година на протести. Това обясни в студиото на "Говори сега" Вергил Христов от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Повод за антиправителствените протести беше приемането на бюджета за следващата година, в който беше предвидено увеличение за сектор "Сигурност".

"Това, за което се борихме през годините, това, което постигнахме миналата година, е една социална справедливост. И това увеличение, за което всички говорят, че било голямо, 50%, то е такова, защото ние бяхме доста изостанали. Просто наваксахме и постигнахме някакъв среден, да кажем...

БНТ: Готови ли сте да се откажете от увеличението за следващата година?

- Ние вече го заявихме, че предвид ситуацията и предвид сложността на това, което се случва, сме съгласни да изчакаме пак за втори път, защото веднъж изчакахме една година, докато вържеме заплатите, сега сме съгласни пак да изчакаме, но да се намери ясен механизъм, който да реши този проблем и не само при нас, въобще, в целия бюджетен сектор, за да не се налага да излизаме всяка година на протести."

Относно критиките за действията на полицията по време на антиправителствените протести, Вергил Христов коментира:

"Имаше критики, доколко са основателни, всеки може да прецени, но аз все пак си мисля, че в годините назад имаме достатъчно примери именно с протести и точно такъв тип протести, когато се стига до сблъсъци. И мисля, че и в трите протеста се справихме много добре като организация. С малки изключения, може би няма безгрешни хора, но специално този протест на 1 декември, мисля, че най-важното беше, че нямаше и не допуснахме тежко пострадали да има както от наша страна, така и от страна на протестиращите. Процесите в такава ситуация са много динамични. Трябва да се реагира бързо, трябва да се реагира съобразно обстановката."

Според думите на Вергил Христов на протеста на 10 декември полицията е надградила организацията и се е справила отлично.

"Също имаше опит да се стигне до такова нещо, което беше направено. Предполагам, че на всички е ясно, че се целеше да се стигне до там - да има пострадали, да има големи материални щети, да има така сериозен сблъсък, който да е катализатор на нещо друго. Видяхме, че не това е смисълът на тези протести, защото колкото по-масови са сте, аз не помня толкова масов протест от доста години, колкото по-масови са сте, те си постигат целите. Не е нужно да се стига до ескалация на напрежение."

Вергил Христов смята за неправилно обществото да се фиксира върху всяка стъпка на полицията.

"Фиксацията върху това да се търси наша грешка във всяко едно действие и да се хвърля така упрек към нас, не го намираме за нормално, защото най-малкото ние сме там и сме призвани да спазваме и да следиме за реда. Действаме срещу агресия, действаме срещу действия срещу нас, ако ме разбирате, и те не са провокирани от нас."

Вижте целия разговор във видеото