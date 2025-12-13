Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система

Хиляди румънци излязоха на протест в Букурещ срещу корупцията в съдебната система.



Вълната от демонстрации започна на 10 декември след публикуването на данни от разследващата медия „Рекордер“. Разследването включва свидетелства на съдии и прокурори за умишлено протакане на дела и за натиск върху магистрати.

На площад „Виктория“ в Букурещ се събраха около 4000 души. Те са недоволни от състоянието на съдебната система след твърдения в разследващ документален филм. Филмът описва предполагаема политическа намеса и вътрешни манипулации в румънското правосъдие. Той предизвика силни реакции от магистрати, политици и гражданското общество.

Снимки: АП/БТА

„Мотивира ме цялата несправедливост, която се шири в страната.“ „Искам внукът ми да живее в правова държава, а не да преживява това, през което премина моето поколение.“ „Писна ни от корупция, писна ни от лъжи и некомпетентност. Искаме истинска правова държава.“

Демонстрации имаше и в други градове на страната, сред тях Клуж, Яш, Тимишоара, Сибиу, Брашов и Констанца.

Протестиращите настояват за освобождаването на министрите на правосъдието и вътрешните работи, на председателя на Върховния съд и на редица други висши длъжностни лица. Те издигнаха лозунг „Респект Ралука“. Той е в защита на съдия Ралука Моросану, която подкрепи твърдения на свой колега относно нередовни практики в Апелативния съд в Букурещ.

Оттогава стотици съдии и прокурори подписаха открито писмо, в което изразяват солидарност с магистратите, „които са имали смелостта да повишат обществената осведоменост за проблемите и натиска в съдебната система“.

В понеделник в парламента ще се гласува вот на недоверие към правителството на Илие Боложан.Опозицията обаче не разполага с достатъчен брой гласове, за да свали коалиционното правителство. Корупцията в съдебната власт е посочена сред основните уязвимости на страната в новата стратегия за отбрана, приета от парламента през ноември. Президентът Никушор Дан покани магистрати на разговори на 22 декември.