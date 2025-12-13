БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъгли, ниска облачност и слънце в различни райони на страната

Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°

Снимка: Татяна Добролюбова
Днес на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла.

През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините отново ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2°, в отделни котловини до минус 4°, a в София – около 0°.

Утре сутринта в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7 и 12°, по-ниски отново в местата с по-трайна мъгла.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9 и 12°, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад.

През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо. В останалата част от страната времето ще бъде слънчево. В четвъртък със слаб западен вятър мъглите в повечето места ще се разсейват. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 11° и 16°.

