Спортен маратон с кауза във Велико Търново

Във Велико Търново стотици се включиха в спортен маратон с кауза.

От общината предизвикаха жителите на града да пробягат 5-километровото трасе от Националния военен университет до хълма Царевец, за да бъде изградена спортна площадка, която наподобява средновековен замък.

Целта е по този начин хората да бъдат насърчени да спортуват и да живеят активно. Маратонът подкрепи и още една благородна инициатива - доброволното кръводаряване. В бягането се включиха хора от всички възрасти - най-малкият участник беше на три месеца, а най-възрастният на 82 години.