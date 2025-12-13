БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортен маратон с кауза във Велико Търново

Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Целта е да бъде изградена спортна площадка

Снимка: БНТ
Във Велико Търново стотици се включиха в спортен маратон с кауза.

От общината предизвикаха жителите на града да пробягат 5-километровото трасе от Националния военен университет до хълма Царевец, за да бъде изградена спортна площадка, която наподобява средновековен замък.

Целта е по този начин хората да бъдат насърчени да спортуват и да живеят активно. Маратонът подкрепи и още една благородна инициатива - доброволното кръводаряване. В бягането се включиха хора от всички възрасти - най-малкият участник беше на три месеца, а най-възрастният на 82 години.

# Велико Търново #благотворителен маратон #благотворителна кауза #спортна площадка

