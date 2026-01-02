БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НАП глобява градския транспорт на Бургас заради закръгляне на цената на билета в евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
НАП глобява градския транспорт на Бургас заради закръгляне на цената на билета в евро
Слушай новината

Националната агенция по приходите установи икономически необосновано увеличение на цената на билета на фирма, обезпечаваща линиите на градския транспорт в Бургас. Това стана ясно по време на проверка днес за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30 декември 2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.

На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.

#цена в евро #Градски транспорт Бургас #НАП

Последвайте ни

ТОП 24

Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
1
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
2
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
3
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
4
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
5
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
6
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

Внимание: Зачестяват инцидентите в планината
Внимание: Зачестяват инцидентите в планината
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат? Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Чете се за: 05:57 мин.
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Чете се за: 02:25 мин.
Имаха ли проблеми туристите в Банско при плащанията си? Имаха ли проблеми туристите в Банско при плащанията си?
Чете се за: 02:27 мин.
Катастрофа затрудни движението по пътя Русе - Бяла Катастрофа затрудни движението по пътя Русе - Бяла
Чете се за: 00:32 мин.
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите След трагедията в Кран Монтана: Траур, разследване и идентифициране на жертвите
Чете се за: 03:35 мин.
По света
НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение НАП и КЗП: Срокът за предписания изтече - санкция за всяко нарушение
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли Земетресение с магнитуд 3,7 по Рихтер е регистрирано край Симитли
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Взаимни удари и обвинения между Москва и Киев
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ