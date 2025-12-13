БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
“Аз вярвам и помагам”: Благотворително събиране на стотинки във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Целта е да се подпомогне купуването на мобилни пунктове за кръводаряване за София, Плевен и Бургас

Снимка: БНТ
Във Варна днес се провежда последното за тази година благотворително събиране на стотинки, организирано от Сдружение "Аз вярвам и помагам". Целта е да се подпомогне набирането на средства за купуване на мобилни пунктове за кръводаряване за София, Плевен и Бургас.

В подкрепа на каузата паралелно се проведе и благотворително състезание по бягане и лека атлетика, организирано от Спортен клуб "Тангра". Приходите от него също ще бъдат дарени за детски линейки и медицинско оборудване.

Днес се събираха само стотинки, а не както обикновено и пластмасови капачки. Както знаем, стотинките от догодина ще бъдат заменени с евромонети. Благотворителната акция приключи преди малко. Много хора се включиха в нея:

- Кампанията, която се организира е невероятна. И събирането на стотинки за тази кауза, която организирате е нещо страхотно. Просто адмирации.

- Тези монети са от мен и от моите колеги. Защото всеки, ако направи добро и помогне, ще е по-лесно.

- За пръв път идвам. Аз съм от Добрич. Там направихме една малка локална кампания за събиране на монети. Защото това е една прекрасна кауза да помогнем на нашите деца.

- От Разград сме носим за кампанията жълти стотинки, 38 туби по 5 литра.

- От цял Разград имахме обаждания и ги събрахме. Ние сме мотивирани да можем да помагаме да имат шанс и малките деца да се закупува апаратура.

Днес се събираха монети от всички номинали – от 1 стотинка до 2 лева.

Владислав Николов, Сдружение “Аз вярвам и помагам”: "Изключително добре протече кампанията. Имаме огромна подкрепа. Само от Разград над 500 кг стотинки. Прекрасни са хората. Аз благодаря на всеки, който отдели от времето си. Над 250 чувала са стотинките, всеки един чувал е от 10 кг. "Аз вярвам и помагам" е на 10 години, първата в България. Събрахме и дарихме над 36 нови детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози. Дарили сме в Пловдив, в Стара Загора, във Варна. Престои в София дарение на мобилен пункт за кръводаряване, в Бургас, в Плевен."

Утре ще се продават грамофонни плочи на ул. "Габрово" № 10 също в подкрепа на кампанията “Аз вярвам и помагам”.

