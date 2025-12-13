БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откраднаха украсена от деца елха в Радомир (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Открадната е една от елхичките, засадени за Коледа в обществени пространства в Радомир, съобщиха от общината.

Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника.

Сигналът е подаден от граждани.

Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР, съобщават от администрацията и призовават всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на Общината.

Видео: Община Радомир

#открадната #елха #Радомир

Последвайте ни

ТОП 24

България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
1
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
2
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
3
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението
4
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от...
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
5
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш...
БНТ 3 ще излъчи и втория старт за сезона в алпйския сноуборд
6
БНТ 3 ще излъчи и втория старт за сезона в алпйския сноуборд

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Регионални

Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа
Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
“Аз вярвам и помагам”: Благотворително събиране на стотинки във Варна “Аз вярвам и помагам”: Благотворително събиране на стотинки във Варна
Чете се за: 02:47 мин.
Спортен маратон с кауза във Велико Търново Спортен маратон с кауза във Велико Търново
Чете се за: 00:42 мин.
Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин" Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин"
Чете се за: 02:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г. БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин" Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
“Аз вярвам и помагам”: Благотворително събиране на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
На прага на зимата: Официално откриха ски сезона в Банско
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ