БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Национален рамков договор за 2026 - 2028 г. ще влезе в сила едва при приемането на бюджета за следващата година

блс иска ръст цените клиничните пътеки изписване лекарства месеца
Слушай новината

Липсата на бюджет за следващата година рефлектира и върху парите за здраве. На извънреден конгрес делегатите на Българския лекарски съюз дадоха мандат на Управителния съвет на организацията да преговаря за параметрите на следващия Национален рамков договор за периода от 2026 до 2028 г. Той ще влезе в сила едва при приемането на бюджета за следващата година.

От съюза настояват за 10% увеличение на цените на клиничните пътеки, възможност за по-бърза смяна на личния лекар, изписване на лекарства за период до 6 месеца, след дистанционна консултация на хората с трайни двигателни увреждания или на тези с невъзможност по медицинска причина да посетят специалист. Също така направлението за пет скенери вече ще важи 60 дни, вместо месец.

Снимка: БТА

Д-р Николай Брънзалов, председател на УС на БЛС: "Разбираме, че политическата обстановка е много нестабилна, трябва по най-бързия начин да се вземат мерки, защото здравето касае всеки и то няма политическа оцветка. Политическите боричкания и подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отрази на всеки един българин, затова призовавам ги да проявят политическа мъдрост и там, където могат да помогнат на българското общество, да го направят, защото това им е работата - те са народни представители."



#Български лекарски съюз #Национален рамков договор #здравеопазване

Последвайте ни

ТОП 24

България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
1
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
2
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
3
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението
4
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от...
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
5
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш...
БНТ 3 ще излъчи и втория старт за сезона в алпйския сноуборд
6
БНТ 3 ще излъчи и втория старт за сезона в алпйския сноуборд

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Здраве

БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
Извънреден събор на Българския лекарски съюз Извънреден събор на Българския лекарски съюз
Чете се за: 03:30 мин.
С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете
Чете се за: 02:30 мин.
"За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите? "За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите?
Чете се за: 03:10 мин.
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
19934
Чете се за: 02:45 мин.
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г. БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос” край Ахтопол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин" Кризата с боклука: Доброволци помагат в почистването на столичния район "Люлин"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
“Аз вярвам и помагам”: Благотворително събиране на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
На прага на зимата: Официално откриха ски сезона в Банско
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ