БЛС иска 10% ръст на цените на клиничните пътеки и изписване на лекарства за 6 месеца

Липсата на бюджет за следващата година рефлектира и върху парите за здраве. На извънреден конгрес делегатите на Българския лекарски съюз дадоха мандат на Управителния съвет на организацията да преговаря за параметрите на следващия Национален рамков договор за периода от 2026 до 2028 г. Той ще влезе в сила едва при приемането на бюджета за следващата година.

От съюза настояват за 10% увеличение на цените на клиничните пътеки, възможност за по-бърза смяна на личния лекар, изписване на лекарства за период до 6 месеца, след дистанционна консултация на хората с трайни двигателни увреждания или на тези с невъзможност по медицинска причина да посетят специалист. Също така направлението за пет скенери вече ще важи 60 дни, вместо месец.

Снимка: БТА

Д-р Николай Брънзалов, председател на УС на БЛС: "Разбираме, че политическата обстановка е много нестабилна, трябва по най-бързия начин да се вземат мерки, защото здравето касае всеки и то няма политическа оцветка. Политическите боричкания и подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отрази на всеки един българин, затова призовавам ги да проявят политическа мъдрост и там, където могат да помогнат на българското общество, да го направят, защото това им е работата - те са народни представители."





