БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 01:55 мин.

БЛС даде мандат за преговори по конкретни параметри за НРД 2026-2028 г.

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
БЛС ще отстоява не по-малко от 10% ръст на цените на клиничните пътеки

блс даде мандат преговори конкретни параметри нрд 2026 2028
Снимка: БЛС
Със 152 гласа "за", 45 "против" и 19 "въздържал се" 79-ия извънреден Събор на Българския лекарски съюз даде мандат на УС на БЛС да подпише предстоящия НРД 2026-2028 г. по конкретни параметри, одобрени от делегатите, съобщиха от БЛС.

Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов благодари на най-висшият форум на лекарите за взетото решение да възложи и делегира на Управителния съвет да води разговори за подписване на НРД за пореден път в екстремни условия, без приет бюджет. Д-р Николай Брънзалов допълни, че Националния рамков договор за 2026-2028 г. ще влезе в сила след приемането на бюджета на страната, тъй като неразделна част от него са цените и обемите на медицинските дейности, но предвид политическата обстановка няма яснота в какъв срок това ще се случи.

БЛС ще отстоява не по-малко от 10% ръст на цените на клиничните пътеки, ако увеличението на бюджета се запази, както е към момента. В първичната извънболнична помощ - 5,5 на сто, а в специализираната близо 5%, като лек ръст ще има на всички основни прегледи в СИМП.

По отношение на новите моменти в текстовата част, които бяха обсъдени с бордовете по специалности, консенсусно приети по време на преговорите между НЗОК и БЛС, както и съгласувани с МЗ, предстоят изменения в Наредба 9. Създават се две нови амбулаторни процедури: "радионуклидна терапия с тераностични радиофармацевтици при невроендокринни тумори" и "радионуклидна терапия с тераностични радиофармацевтици при простатен карцином".

По искане на реаниматорите, работещи с деца, се включват две клинични процедури за интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене при деца и интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене при деца. Договорени са и две нови клинични пътеки: транзиторна исхемична атака и лечение на инфекции на пикочо-половата система.

Продължава политиката на разделяне на някои клинични пътеки по степени на тежест. Договорено е още медицинското направление за ПЕТ-скенер да важи за 60 дни, а не както е сега за един месец.

По искане на БЛС, извън регулативен стандарт да бъдат направленията за прегледи при специалист, необходими за продължаване на домашното лечението с лекарствени продукти, назначавани с протокол и направления бл. №3 за профилактичните прегледи при деца до 1 г. – консултации с офталмолог, ортопед и за ехография на отделителна система.

ОПЛ ще могат да издават рецепта без извършване на преглед на лица с временна фактическа невъзможност по медицински причини да посетят лекаря, както и на ЗОЛ с трайни двигателни увреждания. Рецепти ще могат да се издават за период от 6 месеца от последния документиран преглед. Новост е и улеснената процедура за смяна на личен лекар. Пациентите ще продължат да избират нов два пъти годишно, но процедурата ще се извършва в рамките на един работен ден.

79-ият извънреден Събор на Българския лекарски съюз приветства още създаването на електронна здравна карта, както и прие още отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2025 r., както и проектобюджет на Съсловната организация за 2026 г. Делегатите гласуваха с електронни устройства, което се случва за пореден път на Събор на БЛС.

#клинични пътеки #Български лекарски съюз #Национален рамков договор #БЛС

