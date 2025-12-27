Проектът за превенция на хронични незаразни болести 2026-2030 г. е публикуван за обсъждане

Проектът на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести (ХНБ) за периода 2026-2030 г. е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. За реализацията на програмата са необходими над 17 милиона лева.

ХНБ – включително сърдечно-съдови заболявания, рак, хронични белодробни болести и диабет – са водеща причина за смърт и инвалидизация в света и у нас. В България водещи са болестите на кръвообращението (61,1%) и новообразуванията (16,5%).

Основните рискови фактори включват нездравословно хранене, ниска физическа активност, тютюнопушене, високо кръвно, диабет и затлъстяване. В България около 75% от диагностицираните диабетици имат лош метаболитен контрол, а наднорменото тегло е причина за значителна част от случаите на диабет, сърдечни заболявания и инсулт.

Програмата предвижда:

Продължаване на политиката за здравословен начин на живот и борба със затлъстяването;

Намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето, диабет тип 2, ХОББ и най-честите видове рак с до 5%;

Повишаване на физическата активност и здравната култура сред населението;

Национално изследване на факторите на риска за здравето през 2026 г.

Проектът цели да ограничи социално-икономическата тежест от ХНБ и да подобри здравето и показателите за заболеваемост и смъртност в България.