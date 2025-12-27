БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проектът за превенция на хронични незаразни болести 2026-2030 г. е публикуван за обсъждане

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Целта е намаляване на смъртността и подобряване на здравето на населението чрез превенция на хроничните болести

телк получава 100 предсрочно издадено решение предлага министерството здравеопазването
Слушай новината

Проектът на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести (ХНБ) за периода 2026-2030 г. е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. За реализацията на програмата са необходими над 17 милиона лева.

ХНБ – включително сърдечно-съдови заболявания, рак, хронични белодробни болести и диабет – са водеща причина за смърт и инвалидизация в света и у нас. В България водещи са болестите на кръвообращението (61,1%) и новообразуванията (16,5%).

Основните рискови фактори включват нездравословно хранене, ниска физическа активност, тютюнопушене, високо кръвно, диабет и затлъстяване. В България около 75% от диагностицираните диабетици имат лош метаболитен контрол, а наднорменото тегло е причина за значителна част от случаите на диабет, сърдечни заболявания и инсулт.

Програмата предвижда:

  • Продължаване на политиката за здравословен начин на живот и борба със затлъстяването;
  • Намаляване на смъртността от исхемична болест на сърцето, диабет тип 2, ХОББ и най-честите видове рак с до 5%;
  • Повишаване на физическата активност и здравната култура сред населението;
  • Национално изследване на факторите на риска за здравето през 2026 г.

Проектът цели да ограничи социално-икономическата тежест от ХНБ и да подобри здравето и показателите за заболеваемост и смъртност в България.

#хронични заболявания #министерство на здравеопазвнето #превенция

Последвайте ни

ТОП 24

Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
1
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по...
Жълт код за студено време в 10 области
2
Жълт код за студено време в 10 области
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
3
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
4
"Училище за коледари" пресъздаде обичая в Етъра
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх
5
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския...
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години
6
Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Още

СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
Чете се за: 02:07 мин.
Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Чете се за: 02:27 мин.
Вярата на Ледения континент: Проф. Христо Пимпирев за Антарктида, науката и човешкия дух Вярата на Ледения континент: Проф. Христо Пимпирев за Антарктида, науката и човешкия дух
Чете се за: 03:47 мин.
Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа Ледено къпане: Стотици спазиха традицията в първия ден на Коледа
Чете се за: 00:42 мин.
Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Стефановден е! Стефановден е!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна Интензивна дипломация: Ще има ли пробив в разговорите за мир в Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра Трагедия през празниците: Две жени загинаха при пожари в Шумен и Силистра
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Зимният туристически сезон започна с поскъпване на пакетите
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кукери в Жабокрът - репетиция преди големия фестивал през февруари
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
След наводнението: Предстои описване на щетите в село Гелеменово
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
БНБ с извънредно работно време заради интереса към стартовите...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ