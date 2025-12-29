Детската болница в Бургас търси управител

След огромната работа по изграждането и оборудването на Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас, начинанието навлиза в своя решителен етап – сформиране на екипа, който е сърцето на всяка болница.

На 22 декември 2025 г . Община Бургас обяви конкурс за управител на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. До 10 февруари 2026 г. е срокът за подаване на документи от кандидатите.

"Интересът за работа в Детската болница, чиято цел е да промени модела на здравеопазване – с грижа за малките пациенти и родителите, е много голям. Вече са подадени над 500 кандидатури от всички сфери на дейност на болницата – медицински и немедицински специалисти – както от България, така и от чужбина", посочват от общината.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.