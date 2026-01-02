БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми

Борислава Алексова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В началото на годината искаме да насочим вниманието към надеждата и към мечтата да държиш бъдещето в собствените си ръце. За много хора обаче това се оказва по-трудно, отколкото са очаквали.

Репродуктивните проблеми засягат все повече семейства у нас, а пътят към мечтаното дете често е дълъг, труден и изпълнен с изпитания.

В следващия репортаж ще ви разкажем за силата на надеждата, за подкрепата и за чудесата, които понякога се случват – чрез историята на Десислава и каузата, която помага на стотици семейства да сбъднат най-съкровената си мечта.

Вижте повече във видеото

