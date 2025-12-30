МС одобри Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити

Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити (2026-2030 г.) бе одобрена днес с решение на Министерския съвет. Тя е продължение на дейностите, които до момента са били реализирани в обхвата на два последователни програмни периода и е разработена в изпълнение на Европейската програма за имунизация до 2030 г.

Програмата отговаря и на националните здравни приоритети, заложени в Националната здравна стратегия 2030. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Цели се намаляване на заболяемостта от ротавирусни гостроентерити, включително и на тежките форми, налагащи хоспитализация чрез ваксинопрофилактика с препоръчителна имунизация при кърмачетата от 6-седмична възраст, като се гарантира правото на родителите до достъпна профилактика за техните деца, без да вменява задължения.

Планирано е поетапно нарастване на имунизационния обхват сред подлежащите на имунизация кърмачета от 52% за 2026 г. до 65% за 2030 г., както и провеждането на кампании за повишаване осведомеността на обществото с насоченост към родители/настойници на лица от целевата група за имунизация относно значимостта и тежестта на ротавирусни гостроентерити и възможностите за ваксинопрофилактика.

С Националната програма ще се осигури допълнителна подкрепа на провежданата държавна политика за достигане и поддържане на висок имунизационен обхват с препоръчителни имунизации.

Преди дни за обществено обсъждане бе публикуван проектът на Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2026-2030 г., а за осъществяването на програмата са необходими над 17 млн. лв.