Беларус освободи 123 политически затворници

Беларус освободи 123 политически затворници
Слушай новината

Президентът на Беларус Александър Лукашенко освободи 123 политически затворници след двудневни разговори с пратеник на Белия дом. Сред освободените затворници са нобеловият лауреат Алес Беляцки и двама от най-известните белоруски опозиционери Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Помилваните са били арестувани по обвинения за шпионаж, тероризъм и екстремизъм. В замяна на помилването на затворниците Вашингтон се съгласи да вдигне санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус, използван за наторяване на почва. Американският пратеник Джон Коул каза, че с подобряването на отношенията ще бъдат вдигнати още санкции. Сред освободените затворници е и Валентин Стефанович, който говори в интервю за БНТ пред Тедора Гатева.

Валентин Стефанович - център за защита човешки права "Вясна" (архив от 2020 г.): "Хората излизат, защото са възмутени от жестоките действия, от изтезанията, от начина, по който властта се отнася към арестуваните. Това са истинските причини, заради които хората са на улицата. А не защото някой нещо им е наредил."

