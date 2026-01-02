БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили трагедията в Кран Монтана?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази

Разследващи са разпитали френските съдържатели на бара в швейцарския курорт

горящи свещички торта причинили трагедията кран монтана
Слушай новината

Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана, в който се разрази в нощта на Нова година смъртоносен пожар, са били разпитани от разследващите, заяви прокурорката на кантона Вале Беатрис Пилу, предаде Франс прес.

"Всичко навежда на мисълта, че огънят е тръгнал от горящи свещички или от бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, които са били приближени прекалено близо до тавана. Той се е възпламенил бързо, като пламъците са се разпространили много бързо после в цялото заведение", каза Пилу.

Според прокурорката разследващите клонят по-скоро, че в основата на пожара са свещички от типа, който се поставя върху торти за рожден ден и се продава във всеки магазин, но все още нищо не може да се твърди с категоричност.

Засега не е установено кой носи наказателната отговорност за трагедията в бара, допълни прокурорката и заяви, че не може да каже и кога е била извършена там последната противопожарна инспекция.

Разследването се фокусира и върху това дали противозвуковата изолацията на тавана в бара, може да е изиграла роля в разпространението на пламъците на пожара.

Снимки: БТА

Същевременно полицията в Кран Монтана каза, че досега не е имало сигнали за някакви нередности около сигурността в бара.

По-рано днес италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че очевидно нещо не е било наред с разпоредбите за безопасност в бара в Кран Монтана в Швейцария, където в новогодишната нощ се разрази опустошителен пожар, в който загинаха десетки празнуващи, предаде АНСА.

Таяни подчерта, че според него е било безумно и безотговорно да има фойерверки вътре в заведението. Министърът говори пред репортери в Кран Монтана, пред онова, което е останало от опустошеното от пламъците заведение.

Таяни положи и цветя през разрушения бар и каза, че страда като баща и дядо за загиналите и ранените в трагедията.

Италианската Федерация по голф заяви, че сред жертвите е бил младежкият шампион по голф Емануеле Галепини и изрази съболезнования на близките му. Роднини на 17-годишния Галепини обаче заявиха, че на този етап искат да изчакат идентификацията на ДНК проби.

Снимки: БТА

Междувременно държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин съобщи, че папа Лъв Четиринадесети се е помолил за жертвите на смъртоносния пожар, разразил се новогодишната нощ в бар в Швейцария. Главата на Римокатолическата църква изрази съчувствие и загриженост към семействата на жертвите, предаде Франс прес.

"Папата иска да изрази съчувствие и загриженост към близките на жертвите. Той моли Господ да приеме загиналите в своето царство на мир и светлина и да даде куража на онези, които страдат телом и духом", се казва в послание, изпратено от кардинал Парилин до епископа на Сион Жан-Мари Лови.

#инцидент в Швейцария #пожар в бар # Кран Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
1
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
2
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
3
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
4
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
5
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
27-годишен мъж почина след катастрофа в Ловешко
6
27-годишен мъж почина след катастрофа в Ловешко

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Европа

50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни
50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за началник на администрацията на Зеленски
Чете се за: 01:20 мин.
Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден Кристин Лагард: Вече 358 млн. европейци използват еврото всеки ден
Чете се за: 01:22 мин.
Зеленски назначи шефа на разузнаването Буданов за ръководител на президентския офис Зеленски назначи шефа на разузнаването Буданов за ръководител на президентския офис
Чете се за: 01:00 мин.
За Новата година: Стотици плуваха в Средиземно море в Барселона За Новата година: Стотици плуваха в Средиземно море в Барселона
Чете се за: 00:22 мин.
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили трагедията в Кран Монтана?
Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни 50 души, ранени при пожара в Кран Монтана, ще бъдат прехвърлени за лечение в други страни
Чете се за: 02:35 мин.
По света
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ) Въпреки календарната зима и минусовите температури: В Казанлък цъфнаха първите кокичета (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Защо все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ръководителят на украинското разузнаване прие назначението за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Трус с магнитуд 6,5 разтърси Мексико
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ