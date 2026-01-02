Горящи свещички или бенгалски огньове може да са причинили трагедията в Кран Монтана?

Двамата френски съдържатели на бара в Кран Монтана, в който се разрази в нощта на Нова година смъртоносен пожар, са били разпитани от разследващите, заяви прокурорката на кантона Вале Беатрис Пилу, предаде Франс прес.

"Всичко навежда на мисълта, че огънят е тръгнал от горящи свещички или от бенгалски огньове, поставени върху бутилки с шампанско, които са били приближени прекалено близо до тавана. Той се е възпламенил бързо, като пламъците са се разпространили много бързо после в цялото заведение", каза Пилу.

Според прокурорката разследващите клонят по-скоро, че в основата на пожара са свещички от типа, който се поставя върху торти за рожден ден и се продава във всеки магазин, но все още нищо не може да се твърди с категоричност.

Засега не е установено кой носи наказателната отговорност за трагедията в бара, допълни прокурорката и заяви, че не може да каже и кога е била извършена там последната противопожарна инспекция.

Разследването се фокусира и върху това дали противозвуковата изолацията на тавана в бара, може да е изиграла роля в разпространението на пламъците на пожара.

Снимки: БТА

Същевременно полицията в Кран Монтана каза, че досега не е имало сигнали за някакви нередности около сигурността в бара.

По-рано днес италианският министър на външните работи Антонио Таяни заяви, че очевидно нещо не е било наред с разпоредбите за безопасност в бара в Кран Монтана в Швейцария, където в новогодишната нощ се разрази опустошителен пожар, в който загинаха десетки празнуващи, предаде АНСА.

Таяни подчерта, че според него е било безумно и безотговорно да има фойерверки вътре в заведението. Министърът говори пред репортери в Кран Монтана, пред онова, което е останало от опустошеното от пламъците заведение.

Таяни положи и цветя през разрушения бар и каза, че страда като баща и дядо за загиналите и ранените в трагедията.

Италианската Федерация по голф заяви, че сред жертвите е бил младежкият шампион по голф Емануеле Галепини и изрази съболезнования на близките му. Роднини на 17-годишния Галепини обаче заявиха, че на този етап искат да изчакат идентификацията на ДНК проби.

Снимки: БТА

Междувременно държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин съобщи, че папа Лъв Четиринадесети се е помолил за жертвите на смъртоносния пожар, разразил се новогодишната нощ в бар в Швейцария. Главата на Римокатолическата църква изрази съчувствие и загриженост към семействата на жертвите, предаде Франс прес.