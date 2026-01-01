Над половин милион души в Истанбул участваха в шествие в подкрепа на Газа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
35 минути след полунощ в "Майчин дом" проплака...
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Снимка: АП/БТА
С масова демонстрация в подкрепа на Палестина бе отбелязан в Истанбул първият ден на новата година.

В студеното утро на 1 януари 2026 г. историческият център на турския мегаполис, от площада „Баязид“ до моста „Галата“, бе като море от хора, а шествието се проведе под наслов „Големият марш за Газа”.

По информация на турската държавна телевизия и радио "ТРТХабер" над 520 000 души – жени, мъже, младежи и деца – са участвали в демонстрацията.

Шествието започна след утринната молитва в джамииите в историченския център на Истанбул.

Участниците носеха турски и палестински знамена, както и транспаранти с надписи на турски и английски език, които гласяха „Справедливост за Палестина, съвест за света“. От време на време присъстващите скандираха „Аллаху Акбер“ (Бог е най-велик – бел. авт.) и лозунги като „Да живее световната интифада“ и „Убиецо Израел, махай се от Палестина“.

Много граждани, които се бяха качили на лодки във водите на Босфора, също развяваха знамена и скандираха лозунги.

Шествието се организира от десетки граждански организации, начело с Турската младежка Фондация за разпространение на знания ТЮГВА, в чието ръководство синът на турския президент Реджеп Тайип Ерддоган – Билал Ердоган – заема отговорен пост, и платформата Национална воля (Milli irade platformu).

В демонстрацията се включиха и представители на правителството от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) – министрите на правосъдието Йълмаз Тунч, на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, младежта и спорта Осман Ашкън Бак, промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир.

В шествието също така взеха участие областният управител на Истанбул Давут Гюл, заместник-председателят на ПСР и ръководител на социалните политики Фатма Бетюл Саян Кая, председателката на Фондация „Кадем“ (Жени за демокрация), депутати и кметове от управляващата партия.

Редица водещи спортни клубове – Бешикташ, Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор – също се включиха в демонстрацията, съобщават турските медии.

Точно в средата на моста „Галата“, който разделя Босфора и Златния рог, множеството издигна десетки плакати с надписи „Няма да бъдем сплашени, няма да бъдем накарани да млъкнем, няма да забравим Палестина“, придружени със скандирания на хиляди души.

„Тази година, с още по-внушително участие от предходната година, заявяваме нашата подкрепа и отправяме нашите молитви за потиснатите в Палестина. Почитаме и паметта на нашите мъченици. И се молим заедно 2026 г. да донесе благословии на целия ни народ и на потиснатите палестинци“, заяви Билал Ердоган, цитиран от турските медии.

„Ние чувстваме, че демонстрацията, която провеждаме тази сутрин, е израз на това колко силна е нашата обща основа. Затова сме много щастливи. Ако Бог е рекъл, нека Бог (...) даде свобода на нашите палестински братя и сестри и нека Той ни даде освобождението на Йерусалим. Изказваме искрените си благодарности на всички, които участваха, на всички, които вдигнаха ръце в молитва и ни подкрепиха“, допълни той.

Демонстрацията в подкрепа на Палестина завърши без инциденти, а движението на транспорта в града, което бе временно спряно заради събитието, отново е възстановено.

В предишния първи мигинг в подкрепа на палестинците, който се състоя на 1 Януари 2025 година, участваха около 450 хиляди души.

