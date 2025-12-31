БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Засилени мерки за сигурност в Истанбул за Нова година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Въведена е забрана за влизане на тежкотоварни камиони и работни машини в осем района на мегаполиса

засилени мерки сигурност истанбул нова година
Снимка: илюстративна
Властите в Истанбул са взели допълнителни мерки за сигурността на мегаполиса във връзка с новогодишните празници, съобщиха от валийството (областната управа) на града.

Според съобщението, което е публикувано на официалния сайт на валийството, хиляди служители по сигурността ще бъдат разположени в различни райони на града. Екипите ще извършват проверки в моловете, увеселителните заведения и тържествата на открито.

Ще бъде осигурено 24-часово медицинско обслужване. Службата за управление при бедствия и извънредни ситуации към президентството (АФАД), както и Координационният център за бедствия към голямата община на Истанбул са предприели също допълнителни предпазни мерки срещу евентуални пожари, прекъсвания и неизправности на телефоните, електричеството, водоснабдяването и газоподаването.

Отделно от това се забранява влизането на тежкотоварни камиони и работни машини в районите Саръйер, Шишли, Бешикташ, Бейоглу, Фатих, Бакъркьой, Зейтинбурну и Кадъкьой от 8.00 часа на 31 декември 2025 г. до 00:00 часа на 1 януари 2026 г.

Студена вълна, идваща от Балканите и Русия, засегна почти цяла Турция. В Истанбул снощи заваля мокър сняг, а във високите части на града се натрупа снежна покривка. Националният авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" отмени 61 полета, планирани за 31 декември, съобщиха от пресцентъра на компанията. Преустановено е движението на корабите и катамараните до Принцовите острови, Ялова и Бурса.

