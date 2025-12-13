БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Интересът към стартовите пакети с български евромонети не стихва

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
Интересът към стартовите пакети с български евромонети не стихва
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Интересът към стартовите пакети с български евромонети не стихва. Извънредно днес такива се продаваха на касите на БНБ.

От сутринта граждани търпеливо чакаха да закупят пакетчета с 42 евромонети на стойност 10 евро и 23 цента или точно 20 лева. Такива се продават още в пощенските клонове в страната и в търговските банки, където юридическите лица могат да закупуват и по-големи пакети на стойност 200 лева.

Сесилия Рашева: "Искам да купя два комплекта, да ги подаря на моята внучка, като поколение от това, което протестира 1990 година, да покажа докъде стигнахме и да се надявам, че ще продължиме по този път към Европа и към нормалните ценности. Аз ги взимам по-скоро като ценност, като един нов етап в развитието на България"

#стартови пакети #евромонети #БНБ

Водещи новини

Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли президентска партия? Ще има ли президентска партия?
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
Европа
Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската Коледа“ 4-годишният Натаниел прави първите си крачки към речта Когато тишината проговори: С подкрепата на „Българската Коледа“ 4-годишният Натаниел прави първите си крачки към речта
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Чехия няма да гарантира заем за Украйна, заяви Андрей Бабиш
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Небесна феерия: Геминидите озаряват нощното небе
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ