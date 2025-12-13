Интересът към стартовите пакети с български евромонети не стихва. Извънредно днес такива се продаваха на касите на БНБ.

От сутринта граждани търпеливо чакаха да закупят пакетчета с 42 евромонети на стойност 10 евро и 23 цента или точно 20 лева. Такива се продават още в пощенските клонове в страната и в търговските банки, където юридическите лица могат да закупуват и по-големи пакети на стойност 200 лева.