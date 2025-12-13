БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Запази

Работното време е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване

касите бнб работят извънредно заради стартовите пакети евромонети
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти днес и следващата събота, на 20 декември, съобщиха от централната банка.

Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център ще се извършва и обмяна на левове в евро.

Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване.

#стартови пакети #еврото в България #България в еврозоната #евромонети

Водещи новини

"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата
"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Официално откриват ски сезона в Банско Официално откриват ски сезона в Банско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса Голям пожар на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Усилия за мир в Украйна: Разговори в Берлин между представители на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Най-дългото писмо до Дядо Коледа
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Мурат Гасиев нокаутира Кубрат Пулев (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Слънчево време, на места с мъгли в съботния ден
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ