Касите на БНБ работят извънредно заради стартовите пакети с евромонети
Работното време е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване
Снимка: БГНЕС
Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти днес и следващата събота, на 20 декември, съобщиха от централната банка.
Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.
На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център ще се извършва и обмяна на левове в евро.
Работното време на касите с клиенти е от 8:30 ч. до 15:45 ч. без прекъсване.