БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Определението е окончателно и не подлежи на протест или обжалване

100 000 лева гаранция шефа болница пловдив обвинен присвояване милиони
Слушай новината

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение парична гаранция от 100 000 лева за Николай Йорданов, обвинен за присвояването на 3,2 млн. лева от касата на частна болница в Пловдив.

Делото беше образувано след протест на прокуратурата, която настояваше да бъде наложена най-тежката мярка „задържане под стража“ с аргумент за риск от въздействие на свидетели, а защитата обжалва с искане да бъде отменена, заменена с подписка или намалена.

Определението е окончателно и не подлежи на протест или обжалване.

За случая стана ясно след брифинг на прокуратурата, в който от държавното обвинение обявиха, че е задържано лице на 52 години за крупна кражба от АГ болница в града.

Николай Йорданов, който по документи е собственик на частното лечебно заведение, твърди, че е действал според закона.

Според прокуратурата обаче прибирането на сумата от касата на болницата и внасянето на парите като актив на фирмата не е законно, защото това са лични средства на доктор Ангел Ставрев, за което той е представил доказателства пред разследващите.

#шеф на АГ болница #присвояване #гаранция

Последвайте ни

ТОП 24

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
1
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
4
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
5
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
6
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Сигурност и правосъдие

При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната
При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
Чете се за: 00:30 мин.
Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз
Чете се за: 02:25 мин.
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 02:57 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон
Чете се за: 04:15 мин.
По света
БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“ БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата разследва тежката катастрофа с две жертви край Велико...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ