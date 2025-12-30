100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони

Пловдивският окръжен съд потвърди мярката за неотклонение парична гаранция от 100 000 лева за Николай Йорданов, обвинен за присвояването на 3,2 млн. лева от касата на частна болница в Пловдив.

Делото беше образувано след протест на прокуратурата, която настояваше да бъде наложена най-тежката мярка „задържане под стража“ с аргумент за риск от въздействие на свидетели, а защитата обжалва с искане да бъде отменена, заменена с подписка или намалена.

Определението е окончателно и не подлежи на протест или обжалване.

За случая стана ясно след брифинг на прокуратурата, в който от държавното обвинение обявиха, че е задържано лице на 52 години за крупна кражба от АГ болница в града.

Николай Йорданов, който по документи е собственик на частното лечебно заведение, твърди, че е действал според закона.

Според прокуратурата обаче прибирането на сумата от касата на болницата и внасянето на парите като актив на фирмата не е законно, защото това са лични средства на доктор Ангел Ставрев, за което той е представил доказателства пред разследващите.