Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница

Кражба на крупна сума в частна АГ болница в Пловдив. Прокуратурата в града повдигна обвинение на 52-годишен мъж, един от собствениците на болницата, за това, че е взел от каса в клиниката близо 3 млн. лева.

Районната прокуратура в Пловдив изнесе подробности по случая. Това, което се знае, е, че е образувано досъдебно производство за кражба в особено големи размери. От събраните доказателства до момента е станало ясно, че на 5 декември обвиняемият Николай Йорданов, който е бил собственик на три дружества в болницата и е бил в много близки отношения с д-р Ангел Ставрев - управител на болницата, е извършил промени като го премахва от две дружества, сменил е охраната на болницата и е сключил консултантски договор с три лица.

Петър Петров, районен прокурор на Пловдив: "На 8 декември, забележете в 5:00 ч. сутринта, обвиняемият влиза в болницата, отключва личния кабинет на пострадалия и се настанява вътре. В последствие около 7:00 ч. пред вратата на кабинета е поставена физическа охрана от двама души. В касата се намират левовата равностойност на 1,8 милиона в три вида валута. Имаме доказателства за кражба в размер на 3 милиона и 276 000 лева."

Пламен Иванов, заместник-директор на ОД на МВР - Пловдив: "Иззети са множество веществени доказателства, изразяващи се в записи от видеокамери. До 17-и е извършен голям по обем действия, включително оперативно-издирвателни мероприятия."

Ако вината на обвиняемия бъде доказана, той може да получи затвор от 3 до 15 години.

