Минус 12 градуса измериха тази сутрин на Рожен

Температура от минус 12 градуса е измерена тази сутрин на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на връх Рожен. В района на Пампорово показанията на термометрите паднаха до минус 11 градуса, според данни от Планинската спасителна служба в курорта.

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия, трасетата са обработени и опесъчени след заледяването на пътни участъци вчера, информират от Областното пътно управление.

Натрупаната нова снежна покривка в Пампорово е около 5 см. В курорта има условия за ски, отворени са 11 писти в ски зоната. Оръдията за изкуствен сняг отново работят след падането на температурите в минусовия диапазон.