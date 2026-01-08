Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн

Григор Димитров не успя да се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Бризбейн с награден фонд 800 хиляди долара след загуба срещу световния №84 Рафаел Колиньон с 6:7(1), 3:6.

Димитров започна отлично участието си в Куинсленд, надделявайки убедително над Пабло Кареньо Буста (6:3, 6:2). От своя страна, квалификантът Колиньон изненадващо елиминира петия в схемата Денис Шаповалов (6:4, 6:2).

До момента българинът и белгиецът не се бяха изправяли един срещу друг.

Григор спаси три възможности за пробив на съперника при 5:5 в първия сет, но в тайбрека отстъпи с 1:7.

Вторият сет стартира с предимство за белгийския тенисист, който поведе с 2:1 и контролираше срещата. В четвъртия гейм той стигна до 40:15, осигурявайки си две точки за пробив. 47-ият в света Григор Димитров отрази първата възможност за съперника, но Колиньон реализира втория си шанс и взе аванс от 3:1, доближавайки се до победата. Мачът беше прекъснат за кратко в началото на следващия гейм заради повреда на апаратурата на мрежата, а след подновяването на играта белгиецът затвърди пробива си и Димитров изостана с 1:4.

Първата реката на България намали за 2:4, но Рафаел Колиньон отново направи преднината си три гейма при 5:2 и Григор Димитров сервира за оставане в мача, стигайки до 3:5. На свой сервис Колиньон не се разколеба и спечели гейма на 0, за да ликува с крайния успех.

Българинът направи общо 32 непредизвикани грешки, а един пробив за противника му бе достатъчен за победата.

Следващият съперник на Колиньон ще е Брендън Накашима (САЩ), които победи Контен Али (Франция, квалификант) с 6:2, 6:4.