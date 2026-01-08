Брендън Накашима очаква Григор Димитров на четвъртфиналите в Бризбейн

Брендън Накашима (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 800 хиляди долара.

Накашима пласира 12 аса и не допусна пробив при успеха над квалификанта Кентен Али (Франция) с 6:2, 6:4 и очаква мач срещу българския ас и двукратен шампион Григор Димитров, който по-късно днес след 10:30 часа ще изиграе мача си от втория кръг срещу белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

Димитров, който спечели надпреварата през 2017 и 2024 година, през миналия сезон достигна до полуфиналите.

34-годишният хасковлия, 47-и в класацията на АТР, има две победи в три мача срещу 33-ия в света Накашима, като за последно двамата се срещнаха на турнира от сериите Мастърс в Маями през март миналата година и Димитров триумфира с 6:4, 7:5.

Александър Ковачевич (САЩ) реализира 21 аса и преодоля поставения под №7 в схемата Камерън Нори (Великобритания) със 7:6(4), 4:6, 6:4 и също достигна до четвъртфиналите, където очаква Джовани Мпечи Перикар (Франция), който наниза 29 аса и стигна до обрат срещу преминалия през квалификациите представител на домакините Ринки Хиджиката с 4:6, 7:6(5), 7:6(4) след два часа и четвърт игра, въпреки че не успя да стигне до нито един пробив в мача.