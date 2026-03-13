Свитолина отстрани Швьонтек и се класира за полуфиналите в Индиън Уелс

Поставената под №9 в схемата Елина Свитолина се класира за втори път за полуфинал на Индиън Уелс, след като отстрани номер 2 и двукратна шампионка Ига Швьонтек (Полша) с 6:2, 4:6, 6:4.

Швьонтек оформи неуспешното си представяне с осем двойни грешки. А опитната Свитолина се възползва максимално от ранните шансове, които ѝ бяха дадени, и запази самообладание в напрегнат трети сет, за да стигне до полуфиналите в Индиън Уелс за втори път и за първи от 2019-а година насам.

„Не бих казала, че беше перфектният мач, но успях да остана в играта, да се боря и да намеря начин, след като загубих втория сет“, каза Свитолина. „Няма шампион, който само да чака грешките на другите. Трябва да се опиташ да се позиционираш така в срещата, че да направиш най-добрата възможна атака. Ясно беше, че трябва да отворя корта и да се възползвам от предимството, защото Ига е толкова агресивна тенисистка и се движи наистина добре. Така че, ако не се възползваш от възможността, тя ще я използва“, добави украинката.

Нейната следваща съперничка ще бъде Елена Рибакина (Казахстан), която се справи с американката Джесика Пегула с 6:1, 7:6 (7:4). Победата осигури и скок за Рибакина в ранглистата в понеделник, където тя ще бъде на 2-о място, изпреварвайки Швьонтек.

Победа в три сета постигна Линда Носкова (Чехия, 14), след като се наложи над Талия Гибсън (Австралия) с 6:2, 4:6, 6:2 и ще срещне Арина Сабаленка в другия полуфинал.