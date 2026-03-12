Ига Швьонтек с експресно класиране на четвъртфиналите в Индиън Уелс

Представителката на Полша Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на силния турнир по тенис на твърди кортове УТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Втората поставена Швьонтек, двукратна шампионка в състезанието, се наложи над Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:0. Полякинята ще играе с победителката от мача между Катержина Синиакова (Чехия) и Елина Свитолина (Украйна) за място на полуфиналите.

Номер 5 Джесика Пегула от САЩ постигна успех над Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 7:6 (5), осигурявайки си място в следващата фаза.