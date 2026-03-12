БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Ига Швьонтек с експресно класиране на четвъртфиналите в Индиън Уелс

Спорт
Полякинята без проблеми срещу Каролина Мухова.

Ига Швьонтек с експресно класиране на четвъртфиналите в Индиън Уелс
Представителката на Полша Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на силния турнир по тенис на твърди кортове УТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Втората поставена Швьонтек, двукратна шампионка в състезанието, се наложи над Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:0. Полякинята ще играе с победителката от мача между Катержина Синиакова (Чехия) и Елина Свитолина (Украйна) за място на полуфиналите.

Номер 5 Джесика Пегула от САЩ постигна успех над Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 7:6 (5), осигурявайки си място в следващата фаза.

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Ираклион
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос
Чете се за: 01:30 мин.
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100" в Кигали Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100" в Кигали
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Донски отпадна във втори кръг на сингъл на турнир в Руанда Александър Донски отпадна във втори кръг на сингъл на турнир в Руанда
Чете се за: 01:05 мин.
Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България
Чете се за: 02:37 мин.
Виктория Мбоко елиминира Аманда Анисимова и ще срещне Арина Сабаленка в Индиън Уелс Виктория Мбоко елиминира Аманда Анисимова и ще срещне Арина Сабаленка в Индиън Уелс
Чете се за: 01:52 мин.

