Нестеров е финалист в тенис турнира на двойки в Херсонисос

Пьотр Нестеров се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56700 евро

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) надделяха над Битун Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка) с категоричното 6:1, 6:2 за малко повече от час.

Така 23-годишният българин за втори път в кариерата си ще играе финал при дуетите във веригата "Чалънджър" след юлие 2024 година във Верона (Италия), като ще търси първа титла.

По-рано днес той отпадна на четвъртфиналите на сингъл. В първия си мач за деня от турнира Нестеров отстъпи с 3:6, 3:6 на Максим Мръва (Чехия), който в първия кръг елиминира Димитър Кузманов. Срещата продължи час и 26 минути.

Българинът изостана с 0:4 в началото на мача, върна един пробив за 1:4, а при 3:5 пропусна две възможности да върне и втория брейк и в крайна сметка загуби сета с 3:6. Българинът изпусна три точки за пробив при 1:0 във втората част, а след 3:2 загуби четири поредни гейма за крайното 3:6.

Преди този мач Нестеров постигна четири поредни победи - по две в квалификациите и в основната схема, като по този начин заработи 11 точки за световната ранглиста, в която заема 477-ата позиция през тази седмица.