Григор Димитров се изкачи с едно място ранглистата на ATP

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с една позиция в обновената седмична световна ранглиста по тенис.

Димитров, който не е участвал в турнири от края на май, остана с актив от 345 точки, но вече е 169-и в класацията.

35-годишният хасковлията през тази седмица започва сезина си на трева на "Чалънджър" в Дъблин.

Вицешампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев прогресира с 45 места до рекордното в кариерата си 606-о с 60 точки. 19-годишният Василев в предишната седмица достигна до втория кръг на състезание от сериите "Чалънджър" в Италия.

Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13500 точки. Втори с 9960 точки е испанецът Карлос Алкарас, който в момента не играе заради лечение на контузия, а шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев (Германия) е трети със 7190 точки.