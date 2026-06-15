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Виктория Томова запази мястото си в ранглистата на WTA

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Спорт
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Напредък в класацията беляза Изабела Шиникова.

виктория томова допусна обрат щутгарт
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Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста по тенис при жените на WTA.

31-годишната софиянка остава на 167-ото място с 459 точки, а сред българките сериозен прогрес бележи Изабелла Шиникова, която се изкачва с 27 позиции до 365-ата с 168 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да е водачка в класацията на сингъл, а в челната десетка единствената промяна е изкачването на шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева (Русия) на петото място, изпреварвайки Аманда Анисимова (САЩ).

В топ 10 на двойки няма промени, а Катержина Синякова (Чехия) запазва първото си място.

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#класация на WTA #Изабела Шиникова # Виктория Томова

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