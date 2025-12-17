БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разследват изчезването на голяма сума пари от болница в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
разследват изчезването голяма сума пари болница пловдив
Слушай новината

Пълно съдействие на разследващите оказва Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Селена" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение. Преди дни говорителят на прокуратурата и заместник районен прокурор на Пловдив Пламен Пантов съобщи, че Районната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за липсваща голяма сума, от порядъка на 3 милиона лева в АГ болница "Селена".

В официалното становище на болницата, изпратено до медиите, се посочва, че към настоящия момент болницата продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

По отношение на твърденията за финансови и документални нередности, ръководството заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадени сигнали. Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение.

#изчезнали пари #болница в Пловдив #разследване

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
2
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в Ловеч
4
Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава в ареста, реши съдът в...
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
5
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
6
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
Чете се за: 02:10 мин.
СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Иван Демерджиев СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Иван Демерджиев
Чете се за: 00:37 мин.
Образувано е досъдебно производство по случая в 138-о училище в София Образувано е досъдебно производство по случая в 138-о училище в София
Чете се за: 00:55 мин.
Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама Прокуратурата обвини и задържа мъж и жена за опит за имотна измама
Чете се за: 01:10 мин.
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с кмета на Варна Благомир Коцев Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с кмета на Варна Благомир Коцев
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали директно в телефона на директора
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са отивали...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище Вълна от реакции след намирането на скрити камери в тоалетните на столично училище
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Има такъв народ" при президента: В тази политическа...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е тип...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ