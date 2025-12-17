Разследват изчезването на голяма сума пари от болница в Пловдив

Пълно съдействие на разследващите оказва Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология "Селена" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение. Преди дни говорителят на прокуратурата и заместник районен прокурор на Пловдив Пламен Пантов съобщи, че Районната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за липсваща голяма сума, от порядъка на 3 милиона лева в АГ болница "Селена".

В официалното становище на болницата, изпратено до медиите, се посочва, че към настоящия момент болницата продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

По отношение на твърденията за финансови и документални нередности, ръководството заявява, че оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадени сигнали. Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение.