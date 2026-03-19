Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представя мерки за ускорено развитие на страната

Часове до началото на предизборната кампания. Депутатите си направиха равносметка за свършеното до момента от парламента, а партиите и коалициите дадоха заявка за приоритетите, на които залагат в кампанията. В този час сочената от социолозите за първа политическа сила след вота – "Прогресивна България" представя серията си от мерки за ускорено икономическо развитие на страната и за демонтаж на олигархичния модел.

В Зала 3 на Националния дворец на културата формацията "Прогресивна България" представя приоритетите си. Румен Радев постави няколко акцента. Един от тях беше борба с олигархията, която беше сравнена с върха на пирамида, а обещанието, което беше дадено и ангажиментът, този връх да бъде отстранен - това пък ще стане чрез строг финансов контрол и с ревизия. И още една заявка, която направиха от коалицията, а именно смяна на главния прокурор и избор на нов легитимен такъв. Последва обещание и за силни и независими медии, както и за дигитализация.

Румен Радев - ПП "Прогресивна България": "Ще се спрем само на два приоритета – демонтаж на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие на страната по три причини. Първо, без демонтаж на завладелия България олигархичен модел всякакви управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Второ, без силна икономика никой сектор не може да се развива, това е ясно. Демонтажът на олигархичния модел е огромно предизвикателство, то е много по-сложно и всеобхватно от борбата с корупцията и усилията за установяване на върховенството на правото."

На събитието тази вечер беше представена и Сигма AI – система, която ще бори корупцията чрез изкуствен интелект, като ще набляга върху обществените поръчки и това те да бъдат възлагани коректно.

