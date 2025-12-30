БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
При обира в „Красно село" заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната

Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Задържаните са баща и син

обира bdquoкрасно селоldquo заплашили продавачката предмет приличащ ръчна граната
При обира в магазин в „Красно село“ извършителят влязъл с предмет, наподобяващ автомат „Калашников“, заплашил продавачката с думите „Ще те убия“ и поискал оборота. След първоначален отказ, извършителят я заплашил и с предмет, приличащ на ръчна граната, след което служителката е предала парите. Това съобщи зам. градският прокурор на София Георги Мойсев на брифинг. Обирът беше извършен във вторник около 19.15 ч.

Извършителят е напуснал мястото с автомобил, управляван от второ лице. Съвместни действия на полицията са довели до бързото установяване и задържане на заподозрените - баща и син. Двамата са арестувани за срок от 72 часа и са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

Сумата, взета при обира, е около 2200 лева. Бащата не е криминално проявен, докато синът има множество предишни присъди, включително за тежки престъпления, и е в условията на опасен рецидив. Той е излязъл от затвора преди по-малко от година и половина.

Оръжията, иззети по случая, ще бъдат подложени на експертизи, за да се установи дали са истински или представляват реплики. Автомобилът, използван при престъплението, е иззет като доказателство. Видеозаписите от охранителните камери също са приобщени към разследването.

По думите на полицията, случаят е бил разкрит в рамките на по-малко от три часа благодарение на засилените патрули по празниците и координираните действия на няколко звена на МВР.

Главен инспектор Емил Емилов - началник сектор "Грабежи" в СДВР, призова гражданите да не носят големи парични суми, особено по празници, и при съмнения за опасност - незабавно да сигнализират. Търговските обекти се насърчават да правят по-чести инкасо превози, за да не се натрупват големи наличности в касите.

