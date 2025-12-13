Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на храните кара много семейства да намалят броя на традиционните постни ястия

струва трапезата бъдни вечер
Слушай новината

Броени дни остават до един от най-светлите християнски празниции - Бъдни вечер. Подготовката за посрещането му вече тече в много семейства. Традицията повелява на трапезата да има нечетен брой постни ястия, като символ на изобилие и надежда. Тази година част от българите се притесняват, че повишените цени на хранителните продукти ще ги превърнат в недостъпни. Колко ще ни струва празничната вечеря?

Савка Атанасова от варненското село Изгрев ще посрещне у дома децата и внуците си за Бъдни вечер. Тази година празничната трапеза ще ѝ излезе по-скъпо. Затова е изготвила и специален план.

Савка Атанасова: "Oколо 90% от продуктите са се увеличили не само с 20-30-40%, но някои от тях даже и с 70-80%, което предпоставя едно по-голямо увеличение на бюджета. Ако досега приготвяне на 11 ястия съм предвиждала, сега ще направя 7. Нашата трапеза ще бъде за 12 човека. И ако умножим по 30, ето ти ги 400 лева са ми нужни само за тази вечер."

Въпреки това жената не се отказва от традиционните гозби - боб, постни сарми, баклава и тиквеник. Други се готвят да пропуснат ядките и плодовете, за да се вместят в бюджета.

Валентина Даргънова: "Тази година е най-трудната година, всичко е толкова поскъпнало! Не мога да си позволя да си купя плодове и зеленчуци. Ходя по такива магазини, където има намаления – готов боб в буркан 2 лева, нормална цена. Ще направя една питка, варени картофи, постни сърмички, евентуално. Дали 100 лева ще ми стигнат – не вярвам..."

Сани Декран: "Говорим за съвсем нормалните неща от сорта на плодове, грозде дори. Ябълките са недостъпни, което не е реално, не е нормално - това са ябълки, не е черен хайвер."

Традиционният бял боб на места се продава за 6 лева на килограм, което го превръща в луксозна стока за много семейства. Оризът, задължителен за постните сарми, също струва с около два лева повече в сравнение с миналата година. Шампиони по поскъпване обаче са корите за баница и киселото зеле.

Елена Иванова: "Усещането за ежедневно повишаване на цените е стабилно. Просто няма как да се залъжем, че нещата са същите, дори дребните стоки и те с малко, да не кажа всеки ден, и те се променят. Но не смятам да лишавам семейството от това, което нормално се сервира - сладки, постни неща, такива неща."

5, 7, 9 или 11 - броят на ястията на трапезата не определя празника. Защото на Бъдни вечер най-важното е да сме заедно.

