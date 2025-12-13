Колко ще ни струва трапезата за Бъдни вечер?

Броени дни остават до един от най-светлите християнски празниции - Бъдни вечер. Подготовката за посрещането му вече тече в много семейства. Традицията повелява на трапезата да има нечетен брой постни ястия, като символ на изобилие и надежда. Тази година част от българите се притесняват, че повишените цени на хранителните продукти ще ги превърнат в недостъпни. Колко ще ни струва празничната вечеря?

Савка Атанасова от варненското село Изгрев ще посрещне у дома децата и внуците си за Бъдни вечер. Тази година празничната трапеза ще ѝ излезе по-скъпо. Затова е изготвила и специален план.

Савка Атанасова: "Oколо 90% от продуктите са се увеличили не само с 20-30-40%, но някои от тях даже и с 70-80%, което предпоставя едно по-голямо увеличение на бюджета. Ако досега приготвяне на 11 ястия съм предвиждала, сега ще направя 7. Нашата трапеза ще бъде за 12 човека. И ако умножим по 30, ето ти ги 400 лева са ми нужни само за тази вечер."

Въпреки това жената не се отказва от традиционните гозби - боб, постни сарми, баклава и тиквеник. Други се готвят да пропуснат ядките и плодовете, за да се вместят в бюджета.

Валентина Даргънова: "Тази година е най-трудната година, всичко е толкова поскъпнало! Не мога да си позволя да си купя плодове и зеленчуци. Ходя по такива магазини, където има намаления – готов боб в буркан 2 лева, нормална цена. Ще направя една питка, варени картофи, постни сърмички, евентуално. Дали 100 лева ще ми стигнат – не вярвам..." Сани Декран: "Говорим за съвсем нормалните неща от сорта на плодове, грозде дори. Ябълките са недостъпни, което не е реално, не е нормално - това са ябълки, не е черен хайвер."

Традиционният бял боб на места се продава за 6 лева на килограм, което го превръща в луксозна стока за много семейства. Оризът, задължителен за постните сарми, също струва с около два лева повече в сравнение с миналата година. Шампиони по поскъпване обаче са корите за баница и киселото зеле.

Елена Иванова: "Усещането за ежедневно повишаване на цените е стабилно. Просто няма как да се залъжем, че нещата са същите, дори дребните стоки и те с малко, да не кажа всеки ден, и те се променят. Но не смятам да лишавам семейството от това, което нормално се сервира - сладки, постни неща, такива неща."

5, 7, 9 или 11 - броят на ястията на трапезата не определя празника. Защото на Бъдни вечер най-важното е да сме заедно.