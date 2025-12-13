Небесна феерия: Геминидите озаряват нощното небе

Метеорният поток достига своя пик в ранните часове на 14 декември, като предлага до 120 падащи звезди на час без нужда от специална техника за наблюдение
Тази нощ можем да наблюдаваме метеорния поток Геминиди. Той ще достигне своя максимум утре преди обяд, затова последните часове на тази нощ са най-благоприятното време за наблюдение на красивото природно явление.
Истинска небесна феерия очаква любителите на падащи звезди тази нощ.
Доц. Евгени Овчаров, ръководител на катедра "Астрономия": "Това са явления, които породени от много малки по размери частици, от порядъка на няколко милиметра в диаметър, които при взаимодействието си с атмосферата, високите ѝ слоеве, на 80-100 километра над земната повърхност - пораждат това красиво явление - метеор".
Най-известните метеорни потоци през годината са Квадрантидите през януари, Персеидите в средата на август и Геминидите през декември. Потокът на Геминидите продължава почти две седмици, като в пика си достига до 120 падащи звезди на час.
Доц. Евгени Овчаров, ръководител на катедра "Астрономия": "За разлика от повече метеорни потоци, които са породени от частици, оставени от комети, този метеорен поток е породен от астероида Фаетон 3200".
Докторант Евелина Захариева, катедра "Астрономия": "Тази година максимумът на метеорния поток Геминиди е в 10.00 часа сутринта на 14 декември, неделя, но ние ще можем да го наблюдаваме през цялата нощ 13 срещу 14 декември".
За да наблюдаваме красивото явление, не ни е нужна специална техника. Трябва само да се намираме далеч от светлините на града.
Докторант Евелина Захариева, катедра "Астрономия": "Ако сме в планината, е най-подходящо мястото, тъй като ще имаме ясно и чисто небе, така че е най-добре някъде на високо, далеч от градове".
Дори и след пика на метеорния поток, падащи звезди ще бъдат видими в нощното небе у нас.