Небесна феерия: Геминидите озаряват нощното небе

Тази нощ можем да наблюдаваме метеорния поток Геминиди. Той ще достигне своя максимум утре преди обяд, затова последните часове на тази нощ са най-благоприятното време за наблюдение на красивото природно явление.

Истинска небесна феерия очаква любителите на падащи звезди тази нощ.

Доц. Евгени Овчаров, ръководител на катедра "Астрономия": "Това са явления, които породени от много малки по размери частици, от порядъка на няколко милиметра в диаметър, които при взаимодействието си с атмосферата, високите ѝ слоеве, на 80-100 километра над земната повърхност - пораждат това красиво явление - метеор".

Най-известните метеорни потоци през годината са Квадрантидите през януари, Персеидите в средата на август и Геминидите през декември. Потокът на Геминидите продължава почти две седмици, като в пика си достига до 120 падащи звезди на час.

Доц. Евгени Овчаров, ръководител на катедра "Астрономия": "За разлика от повече метеорни потоци, които са породени от частици, оставени от комети, този метеорен поток е породен от астероида Фаетон 3200". Докторант Евелина Захариева, катедра "Астрономия": "Тази година максимумът на метеорния поток Геминиди е в 10.00 часа сутринта на 14 декември, неделя, но ние ще можем да го наблюдаваме през цялата нощ 13 срещу 14 декември".

За да наблюдаваме красивото явление, не ни е нужна специална техника. Трябва само да се намираме далеч от светлините на града.

Докторант Евелина Захариева, катедра "Астрономия": "Ако сме в планината, е най-подходящо мястото, тъй като ще имаме ясно и чисто небе, така че е най-добре някъде на високо, далеч от градове".

Дори и след пика на метеорния поток, падащи звезди ще бъдат видими в нощното небе у нас.