БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
По света
Според милиардера популист Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Киев

Чехия няма да гарантира заем за Украйна, заяви Андрей Бабиш
Новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш заяви, че Чехия няма да гарантира заем за Украйна. Бабиш поема властта официално в понеделник.

Според милиардера популист Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна. Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции.

ЕС вчера замрази за неопределен срок руските активи в Европа. Те са на стойност 210 милиарда евро.

