БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Най-много ще плати Германия - 52 милиарда евро

политико българия осигури милиарда евро гаранция заема украйна
Слушай новината

Страните от ЕС ще трябва поотделно да се осигурят гаранции от милиарди евро за заема за Украйна от замразените руски активи. Това съобщава брюкселското издание “Политико”.

Сумите, които държавите ще трябва да осигурят, са определени въз основа на БВП, както се определят и вноските им в общи европейски бюджет.

За България гаранцията за украинския заем ще е 1,2 милиарда евро.

Най-много ще плати Германия - 52 милиарда евро, следвана от Франция - 34 милиарда евро.

ЕК представи миналата седмица законодателно предложение за предоставянето на максимум 210 милиарда евро заем за Украйна за пет години. За заема ще бъдат използвани замразените руски активи, които в по-голямата си част се намират във финансовата компания “Юроклиър” в Брюксел.

Белгия се противопоставя на използването на руските активи и иска финансови гаранции от останалите страни в ЕС в случай, че Украйна няма да бъде в състояние за връща заема.

Според документа на ЕК общите суми за всяка държава може и да се увеличат, ако страни, приятелски настроени към Кремъл, като Унгария, откажат да се присъединят към инициативата. Гаранциите може и да намалеят, ако други държави извън ЕС като Норвегия също се съгласят също да включат в тях.

Предложеният репарационен заем за Украйна предвижда 115 милиарда евро за финансиране на отбранителната промишленост на Украйна за период от пет години.

50 милиарда евро ще покрият бюджетните нужди на Киев. Останалите 45 милиарда евро от общия пакет ще погасят заем от Г-7 за Украйна, отпуснат миналата година.

Окончателното решение за заема ще трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС следващата седмица в Брюксел.

#милиарди евро #заем #гаранция #Украйна #България

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
4
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
5
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
6
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Европа

Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха
Чете се за: 00:45 мин.
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
Чете се за: 01:20 мин.
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
Чете се за: 02:00 мин.
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната? Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната?
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда! ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ