Зеленски пристигна в Канада

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
По света
визита украинския президент зеленски испания
Снимка: БГНЕС
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде Укринформ.

След срещата с Карни се очаква да бъде проведен телефонен разговор между Зеленски и лидерите, участващи в Берлинския формат, в който ще участва и канадския премиер.

Междувременно Карни обяви допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Средствата имат за цел да помогнат на Украйна да подсигури финансиране от Международния валутен фонд, заяви Карни по време на срещата си със Зеленски.

Укринформ припомня, че Зеленски ще се срещне утре с Тръмп във Флорида, за да обсъди с американския президент проект на документ за прекратяване на войната, гаранции за сигурност и икономическо споразумение. Той заяви, че по пътя си към Флорида ще спре в Канада, за да проведе разговори с европейски лидери.

# Володимир Зеленски #войната в Украйна #Канада

