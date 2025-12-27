БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:45 мин.

Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и Тръмп

Милен Атанасов
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пред "Политико" американският президент заяви, че очаква да разговаря с Путин „скоро, колкото е възможно по-скоро“

украйна
Снимка: АП/БТА
Русия засипа Украйна с въздушни атаки през изминалата нощ. Съобщава се за нападения с 500 дрона, 40 ракетни и управляеми авиобомби, за двама загинали и десетки ранени. Ударите срещу енергийната и гражданската инфраструктура бяха извършени, докато украинският президент Зеленски поемаше на път към Флорида, за да обсъди мирния план с Доналд Тръмп в неделя.

Най-натоварени в третия ден от коледните празници в Украйна бяха спасителните екипи на гражданска защита и пожарната. Налагаше им се да гасят пламъци, избухнали след удари с дронове и бомби по сгради и да търсят затрупани хора под отломките. Много от въздушните атаки бяха насочени срещу Киев.

Руското министерство на отбраната заяви, че атаките с далекобойно и прецизно оръжие, включително и хирезвукови ракети "Кинжал", са били насочени към енергийни обекти, използвани от въоръжените сили на Украйна. И за пореден път обяви, че стратегическият град Купянск в Харковска област е превзет от руските сили.

Тетяна: "Те искат да не ни се дават нито оръжия, нито пари. И тихомълком ще направят това, което е необходимо. Точно както днес. Те просто се преструват, че искат мир, но в действителност всички знаем, че не го искат."

Дмитро, студент: "Днешният така наречен „поздрав“ за пореден път доказва, че всичко е само за показност. Ако нещо наистина трябва да се реши, то трябва да се случи тук и сега. Не със срещи тук, после там, после другаде. Честно казано, уморен съм от всичко това."

Русия не иска спиране на войната, повтори и Володимир Зеленски преди да замине за САЩ, където ще обсъжда с американския президент плана за спиране на руската инвазия. Преди Флорида украинският президент ще спре за кратко в Канада, където е планирано да се срещне с премиера Марк Карни и да разговаря онлайн с ключови европейски съюзници. В аудиосъобщение Зеленски коментира очакванията си за срещата с Тръмп.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Най-важното за нас днес – ако предприемем някакви стъпки – е гаранциите за сигурност да бъдат силни и да бъдем защитени. И ако американската страна повдигне въпроса за референдум или избори, това категорично не може да се случи при условията, в които живеем днес."

Зеленски и Тръмп ще обсъдят териториалните въпроси, както и икономическото възстановяване на Украйна. Изказване на американския президент за "Политико" обаче намали надеждите за постигане на компромис през следващите дни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Той няма нищо, докато аз не го одобря.“

Според Тръмп срещата му със Зеленски все пак ще бъде продуктивна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Мисля, че нещата с него ще се развият добре. Мисля, че ще се развият добре и с Путин.“

Пред "Политико" Тръмп заяви, че очаква да разговаря с руския лидер „скоро, колкото е възможно по-скоро“.

