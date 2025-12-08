БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Четвърти ден удареният от дронове кораб остава блокиран в морето край Ахтопол

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Четвърти ден удареният от дронове танкер "Кайрос" остава блокиран в морето край Ахтопол.

След като вчера бяха евакуирани по въздух трима души от екипажа, днес с нова операция борда на кораба напуснаха още 4-ма моряци.

От ръртолета "Пантер", пристигнал от авиобаза "Чайка", се спусна специалист от Военноморските сили. Заедно с него един по един моряците от екипажа бяха евакуирани с въже към хеликоптера.

Тази сложна въздушна операция се наложи заради бурното море и невъзможността това да се случи с катер на "Гранична полиция".

Моряците ще бъдат закарани до авиобаза "Чайка", където ще бъдат посрещнати от екипи на "Гранична полиция" и от медицински екипи, които да направят първоначални прегледи.

На борда на кораба остават трима моряци, такова е желанието на корабособственика.

До евакуацията с военен хеликоптер вчера се стигна след информация, че здравословното състояние на част от 10-членния екипаж се е влошило.

След прегледи от медицински екипи на суша не се е стигнало до хоспитализация на евакуираните. Засега остават настанени в хотел.

Междувременно при операцията по въздух бяха доставени хранителни продукти, вода и генератор за оставащите на борда.

Ще се обсъждат варианти как и къде да бъде преместен корабът. Днес се очаква да бъде проведена среща на дипломатическо ниво затова как се е стигнало до навлизането на танкера в български води.

Екоминистерството ще изследва водата, за да се отхвърлят съмненията за потенциално замърсяване на Черно море.

"Към 7.00 ч. тази сутрин обстановката в района на кораба е спокойна. Корабът се държи стабилно, без да създава опасности за брега. Състоянието на хората от екипажа, останали на борда, е добро и имат готовност преди обяд да бъде извършена евакуация на още 4 души от екипажа. Тримата души, които бяха евакуирани вчера, са настанени в хотел, чувстват добре и не се налага хоспитализация. Един от сценариите, който е разработен към момента е, корабът да бъде провлачен с боксира до рейда пред Бургас. И след като се установят възможностите за неговата по-нататъшна експлоатация или как ще се реши това е въпрос към корабособственика. Корабособственикът се обозначи, има негов представител и съгласно законодателствата той ще поеме разноските и застраховките и корабособственика ще поеме разходите по провеждане на операциите", заяви в "Денят започва" вицеадмирал Румен Николов, главен директор на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Поясни, че съгласно морското право заплащането е ангажимент на корабособственика.

"Ние сме благодарни на това, че корабособственикът се обозначи, има негов представител и съгласно законодателствата, застраховките и корабособственикът ще поеме ангажиментите за плащане на разходите по провеждане на операциите. Корабособственикът е китайска компания", допълни вицеадмирал Румен Николов.

По думите му в кораба няма електрозахранване и отопление.

"За да бъдат подобрени техните условия, освен достатъчно храна, вода и средства за комуникация вчера на борда е доставен преносим дизел генератор, така че имат възможност не за отопление, но все пак за електричество. Вярвам, че като моряци те са готови за зимните условия, в които корабът се намира в момента", каза още вицеадмирал Румен Николов.

Той изрази надежда, че "прозорецът" в метеорологичните условия, който идва, ще бъде по-голям, което ще даде възможност за по-спокойно извършване на евакуацията.

"Благодарение на изключителния професионализъм на пилотите от вертолета вчера всичко премина добре. Днес вятърът и вълнението намаляват. Убеден съм, че евакуацията на четиримата души ще бъде отново добра, но с намаляване на вълнението и вятъра ще се даде възможност на инспектори от "Гранична полиция" и "Морска администрация" да се качат на борда, да направят необходимото обследване, да влязат в директна връзка с членовете на екипажа", уточни вицеадмирал Румен Николов.

"Корабът е уязвим, защото се намира близо до брега на най-лошото място през най-лошия сезон", коментира рибарят Тодор Любенов.

По думите му, познавайки яростта на морето, местните хора се притесняват, че ако се влоши положението корабът може да бъде изхвърлен от морето и да се стигне до екологична катастрофа.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров.

#блокиран танкер #ахтопол #кораб

