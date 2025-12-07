Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа

Представители на външните министерства на България и Турция ще имат среща утре, за да се изяснят детайлите около инцидента с блокирания кораб до Ахтопол. Въпреки бурното море и лошото време се наложи евакуация с хеликоптер на трима моряци, които не са в добро здравословно състояние. Министерството на околната среда и водите започна спешен мониторинг на водите в акваторията, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване. Корабът е заседнал трети ден, след като беше изоставен от турски влекач в наши води.

Малко след 14:20 ч. вертолетът „Пантера“ на Военноморските сили прелетя над блокирания танкер, за да достави храна, вода и генератор на екипажа.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация:

„В същото време се получи информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани.“

Снимки: БТА и БГНЕС

Вертолетът прави втори курс, но с по-сложна задача – евакуация по въздух.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС: „Метеорологичните условия са много тежки. Корабът освен това непрекъснато се движи нагоре-надолу, така че както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от вертолета от висене. Наложи се един от нашите бордни спасители да бъде спуснат на палубата на кораба. След това един по един членовете на екипажа бяха евакуирани на борда.“

Евакуираните моряци са посрещнати в авиобаза „Чайка“ от Гранична полиция и медицински екипи. Документите им били изгорели при атаката от дронове миналата седмица, но ще бъдат идентифицирани по екипажен списък, който е запазен. Утре се очаква нова евакуация, но на борда на кораба ще останат поне трима моряци по желание на китайския корабособственик, с който властите са установили контакт.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация: „Неговите намерения са да запази собствеността на кораба, което е доказателство, че тримата души, които ще останат на борда на кораба, са представители на корабособственика, тоест не може да се счита, че нашата страна има някакъв ангажимент.“

Остава неясно кога корабът ще бъде прибран. А неизвестността обезпокоява местните жители, които се питат колко дълго корабът ще издържи на бурното море.

Донка Атанасова, жител на с. Синеморец: „Че може да се разбие в скалите. Това ни притеснява най-много. И естествено ще стане екологична катастрофа, ако се случи това.“ Тодор Любенов, рибар от Ахтопол: „Той винаги има отпадък от нефт, от нефтени продукти, и ще се замърси заливът. При една голяма буря, ако поддадат котвите, вече има опасност да го хвърли вън на брега.“

А притеснението на местните рибари се осланя на спомените им от 60-те, когато гръцки кораб се разбил в скалите, а останките му, години след инцидента, се носели в морето.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване. Разположени са измервателни уреди и се вземат проби от водите между Созопол и Резово.