БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Представители на външните министерства на България и Турция ще имат среща утре, за да се изяснят детайлите около инцидента

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Представители на външните министерства на България и Турция ще имат среща утре, за да се изяснят детайлите около инцидента с блокирания кораб до Ахтопол. Въпреки бурното море и лошото време се наложи евакуация с хеликоптер на трима моряци, които не са в добро здравословно състояние. Министерството на околната среда и водите започна спешен мониторинг на водите в акваторията, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване. Корабът е заседнал трети ден, след като беше изоставен от турски влекач в наши води.

Малко след 14:20 ч. вертолетът „Пантера“ на Военноморските сили прелетя над блокирания танкер, за да достави храна, вода и генератор на екипажа.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация:
„В същото време се получи информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани.“

Снимки: БТА и БГНЕС

Вертолетът прави втори курс, но с по-сложна задача – евакуация по въздух.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС: „Метеорологичните условия са много тежки. Корабът освен това непрекъснато се движи нагоре-надолу, така че както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от вертолета от висене. Наложи се един от нашите бордни спасители да бъде спуснат на палубата на кораба. След това един по един членовете на екипажа бяха евакуирани на борда.“

Евакуираните моряци са посрещнати в авиобаза „Чайка“ от Гранична полиция и медицински екипи. Документите им били изгорели при атаката от дронове миналата седмица, но ще бъдат идентифицирани по екипажен списък, който е запазен. Утре се очаква нова евакуация, но на борда на кораба ще останат поне трима моряци по желание на китайския корабособственик, с който властите са установили контакт.

Румен Николов, директор ГД „Аварийно-спасителни дейности“ към Морска администрация: „Неговите намерения са да запази собствеността на кораба, което е доказателство, че тримата души, които ще останат на борда на кораба, са представители на корабособственика, тоест не може да се счита, че нашата страна има някакъв ангажимент.“

Остава неясно кога корабът ще бъде прибран. А неизвестността обезпокоява местните жители, които се питат колко дълго корабът ще издържи на бурното море.

Донка Атанасова, жител на с. Синеморец: „Че може да се разбие в скалите. Това ни притеснява най-много. И естествено ще стане екологична катастрофа, ако се случи това.“

Тодор Любенов, рибар от Ахтопол: „Той винаги има отпадък от нефт, от нефтени продукти, и ще се замърси заливът. При една голяма буря, ако поддадат котвите, вече има опасност да го хвърли вън на брега.“

А притеснението на местните рибари се осланя на спомените им от 60-те, когато гръцки кораб се разбил в скалите, а останките му, години след инцидента, се носели в морето.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване. Разположени са измервателни уреди и се вземат проби от водите между Созопол и Резово.

#Кайрос #блокиран танкер #ахтопол #кораб

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
4
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
5
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически...
Русия с реакция на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ
6
Русия с реакция на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Регионални

Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Каква е обстановката след наводненията в Бургаско? Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Чете се за: 03:00 мин.
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Чете се за: 04:27 мин.
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Чете се за: 00:30 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа
Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Каква е обстановката след наводненията в Бургаско? Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей? "Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ