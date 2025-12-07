След арестите за пране на пари и измами: Ден на отворените врати в "Историческия парк" край Варна

Политическа партия “Величие” ще подкрепи шестия вот на недоверие срещу правителството, който беше внесен в парламента в края на изминалата седмица, а вносители са ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Това заяви лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов. Той присъства на ден на отворени врати в “Исторически парк” край село Неофит Рилски - мероприятие, организирано заради делото, свързано с парка. Петима са в ареста за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

"Историческият парк" днес отвори врати без обичайната входна такса от 35 лева. Част от атракциона, официално открит през 2019 година, все още е недовършен.

Ивелин Михайлов: „След като са ни блокирали напълно от две години, ние няма какво повече да направим. Ние не разполагаме с пари, не разполагаме с право да търгуваме. Всяка търговска дейност при нас е обявена за сектантска, за мошеническа. Затвориха ни счетоводителя, адвоката, взеха ни компютри и системи.“ Посетител: „Просто един красив парк, който би трябвало да го има във всеки един нормален град, а той е тук. И не знам защо точно тук е построен.“ Посетител: „Имах огромно желание да разгледам много внимателно всичко, за което се казва, че е бутафория. Бутафория не видях.“

Журналистически разследвания за измами, свързани с финансирането на парка, доведоха до създаването на специална парламентарна комисия през 2024 година. Материалите бяха изпратени в прокуратурата.

При акция на Антикорупционната комисия на 26 ноември тази година стана ясно, че се разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия „Величие“. Съдът прие, че има достатъчно доказателства и остави в ареста петима от седемте обвиняеми по делото.