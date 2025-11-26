БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"

Иво Никодимов
У нас
Има задържани, започнали са претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“, научи БНТ. Има задържани.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в с. Неофит Рилски. Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

Разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Самият Михайлов не е сред задържаните.

