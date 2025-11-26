Тодор Капитанов: България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Това е механизъм, в който работещите договарят заедно със своя работодател каква да бъде тяхната заплата

България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне. Това заяви в "Денят започва" Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ. Според него разговорите за бюджета са станали много диаметрални и в тях се противопоставят бизнес на синдикати и работещи в публичния сектор срещу работещи в частния сектор.

"Ние сме доволни до толкова, до колкото в бюджета е предвидено увеличение на работните заплати на голяма част от работещите в публичния сектор. Дали сме доволни от процента на увеличение? Разбира се, че не. Ние заложихме в нашите предварителни искания, както го правим от много години назад, едни минимум от 10% за увеличение на заплати на работещите в обществения сектор. Някои сектори го получиха, други не го получиха."

По отношение на политиката по доходите на правителството, Капитанов заяви, че от КНСБ отдавна повдигат този въпрос и то най-вече във връзка с транспонирането на директивата за адекватни минимални работни заплати и насърчаването на колективното трудово договаряне.

"В момента България вече закъснява да приложи тази директива и да бъде насърчено колективното трудово договаряне. Колективното трудово договаряне е механизъм, в който работещите договарят заедно със своя работодател каква да бъде тяхната заплата, а не те да се определят както сега - било то чрез някакви механизми, било то едностранно от страна работодателя. И в крайна сметка всеки да бъде недоволен от своята заплата. Искаме да се въведе"

Капитанов поясни, че в момента е внесен законопроект за изменение на Кодекса на труда, който претендира, че ще въведе изискванията на тази директива, "но в него по никакъв начин не се вижда как напрактика ще бъде насърчено колективното трудово договаряне".

"Когато това стане, тогава наистина по реални обективни параметри ще могат да бъдат определяни заплатите. Едната страна ще иска на база конкретни параметри, а другата страна ще обяснява какви са възможностите и по какъв начин следва да бъдат определени работните заплатите."

Вижте целия разговор във видеото.

#Бюджет 2026 #Тодор Капитанов #КНСБ #синдикати

