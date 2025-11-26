18 души са ранени при нападение срещу Запорожие

Продължават руските атаки срещу Украйна. Най-малко 18 души са пострадали при нападение срещу Запорожие.



Местните власти съобщават, че са нанесени щети на 7 жилищни блока, магазин и предприятие. В понеделник Русия обяви, че е поела контрол над още едно селище в Запорожка област. Засега няма коментар на властите в Киев. Според различни оценки на военни анализатори Москва контролира между 65 и 75 процента от територията на Запорожкия район.