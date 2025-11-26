БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

18 души са ранени при нападение срещу Запорожие

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Според оценки на военни анализатори Москва контролира между 65% и 75% от Запорожкия район

18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Слушай новината

Продължават руските атаки срещу Украйна. Най-малко 18 души са пострадали при нападение срещу Запорожие.

Местните власти съобщават, че са нанесени щети на 7 жилищни блока, магазин и предприятие. В понеделник Русия обяви, че е поела контрол над още едно селище в Запорожка област. Засега няма коментар на властите в Киев. Според различни оценки на военни анализатори Москва контролира между 65 и 75 процента от територията на Запорожкия район.

#руски нападения #Запорожие #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
5
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Русия

Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация
Чете се за: 01:52 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Руснаци купуват апартаменти във Финландия: Имотите като инструмент в руската хибридна война Руснаци купуват апартаменти във Финландия: Имотите като инструмент в руската хибридна война
Чете се за: 02:55 мин.
Размяната на удари между Русия и Украйна продължава Размяната на удари между Русия и Украйна продължава
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ