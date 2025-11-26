Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва

Американският президент Доналд Тръмп изпраща пратеници в Киев и Москва. Тръмп заяви, че планът му за мир в Украйна е бил усъвършенстван.

Той коментира, че евентуалното споразумение "е по-близо", но не даде подробности. В Москва специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент. А за Украйна заминава министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол.

Тръмп допусна и възможността лично да се срещне с Путин и със Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите. Мирният план е и във фокуса на сесията на ЕП в Страсбург. Планът ще бъде обсъден по-късно днес и от външните министри от ЕС чрез видеоконферентна връзка.