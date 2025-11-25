БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

22-килограмовата птица се появи в залата за пресконференции

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Белият дом представи официално една от двете пуйки, избрани да бъдат помилвани от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, докато нацията се готви за Деня на благодарността.

22-килограмовата птица се появи в залата за пресконференции.

Тя ще се пенсионира в Държавния университет на Северна Каролина, където ще бъде обгрижвана от ветеринарни лекари, преподаватели, персонал и студенти.

Годишното президентско помилване на пуйките предпазва птиците да бъдат сервирани на трапезата за вечеря.

Денят на благодарността е празник в Съединените щати, който се празнува в последния четвъртък на ноември, за да се благодари за реколтата от изминалата година.

Традиционно се отбелязва с печена пуйка.

#помилвана пуйка #Денят на благодарността #белият дом

Последвайте ни

ТОП 24

Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
1
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
2
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
3
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: САЩ и Канада

След стрелбата във Вашингтон: Затягат антиимиграционните мерки и разполагат допълнителни 500 военни
След стрелбата във Вашингтон: Затягат антиимиграционните мерки и разполагат допълнителни 500 военни
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия са в критично състояние Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия са в критично състояние
Чете се за: 00:40 мин.
Двама военнослужещи от Националната гвардия са простреляни близо до Белия дом Двама военнослужещи от Националната гвардия са простреляни близо до Белия дом
Чете се за: 01:35 мин.
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва
Чете се за: 04:02 мин.
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански 35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Великобритания издаде временен лиценз за сделки с австрийското...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ