Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки

Белият дом представи официално една от двете пуйки, избрани да бъдат помилвани от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, докато нацията се готви за Деня на благодарността.



22-килограмовата птица се появи в залата за пресконференции.

Тя ще се пенсионира в Държавния университет на Северна Каролина, където ще бъде обгрижвана от ветеринарни лекари, преподаватели, персонал и студенти.

Годишното президентско помилване на пуйките предпазва птиците да бъдат сервирани на трапезата за вечеря.

Денят на благодарността е празник в Съединените щати, който се празнува в последния четвъртък на ноември, за да се благодари за реколтата от изминалата година.

Традиционно се отбелязва с печена пуйка.

